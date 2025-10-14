El cuerpo hallado pertenece al remisero desaparecido y sospechan de Laurta

El cuerpo hallado en cercanías de Concordia (Entre Ríos) pertenece al chofer que fue contactado por Pablo Laurta para trasladarse de Córdoba hasta la frontera con Uruguay. La investigación por el doble femicidio de Luna Giardina (24) y su madre Mariel Zamudio sumó un oscuro capítulo por el homicidio de Martín Sebastián Palacios, que fue confirmado por voceros oficiales del gobierno entrerriano.

El cadáver apareció desmembrado en la zona de Estación Yeruá y todo apunta a Laurta.

Un rastrillaje se inició en el sector para tratar de dar con la cabeza y los brazos del chofer, aunque fue identificado por los tatuajes que tenía en el torso. Se analizan además las cámaras de seguridad para reconstruir el asesinato que complica aún más al sospechoso por la muerte de su ex pareja y su ex suegra.

«Esto obedeció a un plan. Tuvo un plan criminal para asesinar a estas dos personas en Córdoba y posiblemente a Martín. Es un plan con el que vino desde Uruguay»; informó esta mañana el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien confirmó que Laurta será trasladado de Gualeguaychú a Concordia para indagarlo por la desaparición del chofer.

Palacios tenía 49 años, era dueño de una remisería de alta gama en San Salvador, y estaba desaparecido desde el 7 de octubre. Su última imagen con vida fue tomada en la Terminal de Concordia, donde se lo veía junto a Laurta antes de partir. Días después, su Toyota Corolla apareció incendiado en Villa Retiro, en las afueras de Córdoba.