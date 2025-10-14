El mapa de los incendios: se suma un foco en el Valle de Punilla

Una jornada de calor y viento se vivió este martes 14 de octubre en las sierras de Córdoba, donde los bomberos voluntarios lucharon cuerpo a cuerpo para tratar de contener el avance del fuego en el Parque Nacional Quebrada del Condorito. También se logró contener otro incendio en el Valle de Traslasierra y se combatió un frente que se desató en el centro de Punilla.

Las condiciones climáticas complicaron la labor y las llamas arrasaron con más de 4.000 hectáreas en el parque.

Los brigadistas, bomberos y equipos aéreos combatieron el fuego en un terreno de difícil acceso y para mañana miércoles, se anticipa otra jornada complicada. En cuatro días de intensa labor, se vio afectado un 10% de la superficie total de la reserva y el viento intenso, la bajísima humedad y los pastizales secos en alta montaña han generado un escenario crítico.

Pero además, se trabajó para controlar un foco activo en Las Chacras, en la zona alta de La Paz (Traslasierra) y un tercero en el basural de Huerta Grande donde trabajaron los cuarteles de la Agrupación Serrana de Bomberos.