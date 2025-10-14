El viaje de Laurta a Entre Ríos y una frase escalofriante

El taxista cordobés que trasladó a Concordia (Entre Ríos) a Pablo Laurta, el ciudadano uruguayo acusado de haber asesinado a su ex pareja Luna Giardina y a su exsuegra Mariel Zamudio en la Provincia de Córdoba, contó que el presunto doble femicida estaba acompañado por su hijo y se mostró tranquilo durante el viaje que se extendió durante ocho horas.

«Laurta estaba muy tranquilo, me decía que se iban a Concordia de vacaciones, que los esperaba un amigo, que tenía una casa allí. No sospeché nada»; sostuvo el chofer, quien agregó: «El nene estuvo un poco alterado al principio, después se tranquilizó. Me dijo el padre que el niño tenía autismo. Estaba con vómitos, le dije que lo lleve a un médico, pero me respondió que no quería llegar tarde».

En otro fragmento de la conversación que mantuvo con el pasajero, el taxista dijo que Laurta mintió sobre la madre del niño: «El nene decía que quería estar con la madre, pero él le respondió que no la iba a ver por un tiempo porque se iban de vacaciones».

El chofer no logra salir de su asombro y se mostró consternado por haber llevado «a un asesino».