Horror: Hallaron un hombre muerto en la costanera de Córdoba

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado esta mañana en la costanera del río Suquía, a la altura del barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba. Se investiga si fue víctima de un crimen, se mantiene en reserva su identidad y el caso ha sido caratulado como muerte de etiología dudosa.

Se ordenaron una serie de pericias para determinar cómo se produjo el fallecimiento.

Los restos fueron descubiertos esta mañana por efectivos policiales y se hallaban a la vera del río. En el lugar, también trabajó personal de los bomberos y la Policía Judicial y por el momento, no se constató si el cuerpo presenta golpes o heridas visibles.

La autopsia será determinante para establecer si se trató de un crimen, un accidente o una muerte natural.