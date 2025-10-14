Imputan y trasladan al penal de Bouwer al conductor que atropelló a siete personas

El conductor involucrado en el atropello múltiple ocurrido en la avenida General Paz, en la ciudad de Córdoba, fue trasladado al penal de Bouwer tras ser imputado por el fiscal José Bringas por los delitos de lesiones graves y lesiones leves. El hecho dejó como saldo siete personas heridas, entre ellas un motociclista que se encuentra en estado crítico.

El hombre, de 36 años, tenía su carnet de conducir habilitado por la Municipalidad de Córdoba, aunque en el documento constaba que padece epilepsia controlada bajo tratamiento médico. Ahora, la fiscalía busca determinar si efectivamente el conductor cumplía con el tratamiento indicado.

Una de las víctimas, Agustina, de 20 años, relató que el conductor “comenzó a golpearse el pecho con el celular” segundos antes del atropello, lo que podría estar vinculado a un brote epiléptico. Esta es la principal hipótesis que maneja la investigación.

El fiscal Bringas confirmó que el hombre permanecerá detenido mientras se avanza con la causa y se aguardan peritajes médicos que confirmen su condición de salud al momento del hecho.

Entre los heridos, uno de ellos —un motociclista— fue arrastrado cerca de 70 metros por el vehículo y continúa internado en grave estado.

El caso reabre el debate sobre la supervisión del estado de salud de los conductores con enfermedades crónicas y el rol del Estado en la fiscalización del cumplimiento de los tratamientos médicos que pueden afectar la seguridad vial.