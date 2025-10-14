Indignación en Carlos Paz: robó una conocida pollería y se tomó una cerveza antes de irse

Durante la madrugada del lunes, alrededor de las cuatro de la mañana, un hombre ingresó a la pollería Ñoño y robó diversos elementos del interior del local. Según el testimonio de su propietario, Alejandro, el intruso forzó la cerradura tipo Blindex, permaneció varios minutos adentro y se llevó dos notebooks y dos celulares y todas las llaves del comercio.

Un hombre quedó registrado por las cámaras mientras ingresaba a la pollería Ñoño, forzaba la puerta Blindex y se llevaba celulares y llaves del local.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar, donde puede verse al hombre recorrer el interior del local, sacar una cerveza de la heladera y desplazarse con tranquilidad antes de retirarse.

Alejandro contó a EL DIARIO que en más de veinte años de trabajo nunca había pasado por una situación similar. “Hace un mes ya había tenido un intento, pero no lograron sacar nada. Esta vez sí me llevaron los celulares y las llaves, así que tuve que cerrar todo y cambiar cerraduras”, señaló.

El comerciante expresó su preocupación, aunque destacó que pudo seguir trabajando con normalidad tras reponer lo necesario. “Por suerte, dentro de todo, no fue peor. Pero da bronca, porque uno labura tranquilo y pasan estas cosas”, agregó.