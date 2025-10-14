Indignación en Carlos Paz: robó una conocida pollería y se tomó una cerveza antes de irse

Buscan al delincuente
Indignación en Carlos Paz: robó una conocida pollería y se tomó una cerveza antes de irseEl propietario del comercio relató que un hombre entró al local durante la madrugada del lunes, forzó la cerradura y sustrajo notebooks, celulares y las llaves del negocio. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad.
Durante la madrugada del lunes, alrededor de las cuatro de la mañana, un hombre ingresó a la pollería Ñoño y robó diversos elementos del interior del local. Según el testimonio de su propietario, Alejandro, el intruso forzó la cerradura tipo Blindex, permaneció varios minutos adentro y se llevó dos notebooks y dos celulares y todas las llaves del comercio.
El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar, donde puede verse al hombre recorrer el interior del local, sacar una cerveza de la heladera y desplazarse con tranquilidad antes de retirarse.
Alejandro contó a EL DIARIO que en más de veinte años de trabajo nunca había pasado por una situación similar. “Hace un mes ya había tenido un intento, pero no lograron sacar nada. Esta vez sí me llevaron los celulares y las llaves, así que tuve que cerrar todo y cambiar cerraduras”, señaló.
El comerciante expresó su preocupación, aunque destacó que pudo seguir trabajando con normalidad tras reponer lo necesario. “Por suerte, dentro de todo, no fue peor. Pero da bronca, porque uno labura tranquilo y pasan estas cosas”, agregó.