Intentó pagar con billetes falsos y fue detenido en Nueva Córdoba

Un hombre fue aprehendido este lunes en barrio Nueva Córdoba, luego de intentar abonar una compra con billetes falsos en un local comercial.

El procedimiento se realizó tras el aviso del comerciante, quien advirtió irregularidades en los billetes. Efectivos policiales constataron que se trataba de dinero apócrifo, procedieron al secuestro del mismo y trasladaron al implicado a sede policial.

La investigación quedó a cargo de la Justicia Federal, que determinará el origen de los billetes y posibles vínculos con otras maniobras similares.