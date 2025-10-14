La hipótesis detrás del choque que desató el terror en el centro de Córdoba

Una investigación comenzó para determinar si el hombre que atropelló a varias personas en el centro de Córdoba, habría sufrido una descompensación al volante que le hizo perder el control del vehículo Ford Fiesta. Seis heridos fue el saldo que dejó el hecho, ocurrido el lunes pasado en la esquina de Avenida General Paz y la peatonal 9 de Julio.

En su alocada carrera, el rodado atropelló a varios peatones y dos personas que circulaban en una moto.

Inmediatamente, algunos de los testigos que presenciaron el suceso trataron de linchar al conductor y hubo siete personas hospitalizadas con heridas de diferentes consideración.

La justicia busca determinar cuáles fueron las causas que provocaron el choque y trascendió que el conductor (que sería chofer de una aplicación de viajes) podría haberse desmayado o atravesar una «crisis de ausencia». La causa es instruida por el fiscal José Bringas, quien confirmó que el sujeto se encuentra aprehendido y será sometido a un examen médico.