Manejaba alcoholizado un auto buscado por la Policía y fue detenido

Manejaba alcoholizado un auto buscado por la Policía y fue detenidoEl conductor dio 1.35 g/l de alcohol en sangre al ser controlado en un operativo nocturno. El vehículo tenía pedido de localización por otra causa.
Durante la madrugada de este martes, la Policía de Córdoba detuvo a un hombre que conducía alcoholizado a bordo de un Ford Fiesta con pedido de localización en barrio Villa Azalais.
El procedimiento se desarrolló alrededor de las 2:30 sobre avenida Leandro Alem al 3500, donde el vehículo fue interceptado y secuestrado. Dentro del rodado los efectivos encontraron una botella de bebida alcohólica y otros elementos.
Personal de la Policía Caminera practicó al conductor el test de alcoholemia, que arrojó 1.35 gramos de alcohol en sangre.
El hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras se investigan las circunstancias vinculadas al vehículo que era buscado.