Manejaba alcoholizado un auto buscado por la Policía y fue detenido

El conductor dio 1.35 g/l de alcohol en sangre al ser controlado en un operativo nocturno. El vehículo tenía pedido de localización por otra causa.
Sucesos
martes, 14 de octubre de 2025 · 10:04

Durante la madrugada de este martes, la Policía de Córdoba detuvo a un hombre que conducía alcoholizado a bordo de un Ford Fiesta con pedido de localización en barrio Villa Azalais.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 2:30 sobre avenida Leandro Alem al 3500, donde el vehículo fue interceptado y secuestrado. Dentro del rodado los efectivos encontraron una botella de bebida alcohólica y otros elementos.

Personal de la Policía Caminera practicó al conductor el test de alcoholemia, que arrojó 1.35 gramos de alcohol en sangre.

El hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras se investigan las circunstancias vinculadas al vehículo que era buscado.

