Operativo en Punilla: secuestran drogas alucinógenas y detienen a tres personas en Cosquín

Durante un patrullaje preventivo en barrio Pan de Azúcar de la ciudad de Cosquín, personal policial de la Departamental Punilla Norte advirtió la presencia de un joven que ingresaba a un terreno baldío donde se observaban movimientos sospechosos.

Al ingresar al lugar, los efectivos constataron la existencia de una vivienda precaria y numerosas plantas con características similares a la marihuana. De inmediato se dio intervención a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que actuó bajo directivas de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico y llevó adelante un allanamiento en el sitio.

Durante el procedimiento se secuestraron 160 plantas de marihuana, medio kilo de cocaína, picadura de marihuana, 30 hongos alucinógenos completos y 60 hongos alucinógenos picados.

Como resultado, fueron detenidos dos hombres de 18 y 47 años y una menor de edad, quienes quedaron a disposición del magistrado interviniente.

El operativo fue supervisado por el director de la Departamental Punilla Norte, comisario inspector licenciado José Santos Vega, y por la jefa de Inspección Zona II, comisario inspector licenciada María Oliva.

Fuentes policiales destacaron que el procedimiento permitió desarticular un punto de producción y almacenamiento de estupefacientes en la zona, en el marco de los controles preventivos que se realizan en distintos barrios de la región.