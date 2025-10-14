Quedaron en libertad los acusados por la muerte de Jesús Buffarini

Los dos jóvenes acusados por la muerte de Jesús Buffarini, ocurrida tras haber sufrido una golpiza a la salida de un boliche de General Cabrera, quedaron libres con penas en suspenso luego de conocerse el veredicto de la Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto. Uno fue encontrado culpable de lesiones leves y el otro de homicidio preterintencional.

Federico Mellano y Federico Cabrillana recuperaron la libertad inmediatamente tras la audiencia.

El primero fue condenado por lesiones leves a seis meses de prisión de ejecución condicional, mientras que Cabrillana fue considerado autor de homicidio preterintencional (cuando no hay intención de matar pero la agresión termina causando la muerte) y recibió una pena de dos años de ejecución condicional.

La condenas provocaron malestar en el entorno de la víctima, que esperaba condenas más duras.