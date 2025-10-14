Sobreseyeron al último acusado por el crimen de Nora Dalmasso

La Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de Río Cuarto dispuso que sea sobreseído Roberto Marcos Barzola, el parquetista imputado por la violación y muerte de Nora Dalmasso. Se trata del último acusado que tenía la causa y había dado positivo en un cotejo de ADN, aunque la justicia consideró que la causa ya prescribió.

«Desde la medianoche de la fecha de la comisión del hecho imputado al prevenido hasta la actualidad, han transcurrido casi 19 años. Es decir, un lapso superior al límite temporal que la ley sustantiva establece para la operatividad de la prescripción»; aseguraron los camaristas Pablo Bianchi y Carlos Hernán González Castellanos y la jueza María Victoria Cavagnaro.

«De acuerdo con las normas legales aplicables, ante la ausencia de supuestos de suspensión o interrupción del curso de la prescripción, es evidente -estado convictivo de certeza sobre los extremos invocados- que la acción penal en contra de Barzola está prescripta -cuanto menos- desde noviembre del año 2021, y que, en consecuencia, corresponde disponer el sobreseimiento total del imputado»; añadieron.

El tribunal descartó que la imposibilidad del esposo y el hijo de la víctima para instar la acción penal como querellantes porque habían sido imputados del crimen pueda suspender los plazos de prescripción.

Entre otros argumentos, la querella también había planteado que los casos de violencia de género como el crimen de Nora Dalmasso constituyen delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos y que, por tal motivo, son imprescriptibles. Sin embargo, la Cámara consideró que «aunque el hecho revista gravedad y sea aberrante, no se encuentra incluido en los supuestos exceptuados de prescripción, ni tampoco puede ser equiparados a los casos en que la Corte aplicó la imprescriptibilidad».

Luego de la absolución del viudo Marcelo Macarrón en 2022, la justicia ordenó reactivar la investigación con perspectiva de género. El fiscal Pablo Jávega impulsó una serie de pericias genéticas que revelaron coincidencias entre el ADN de Bárzola y restos encontrados en el cinturón de la bata con la que fue asfixiada Nora, así como un vello púbico en el cuerpo de la víctima.

Con el sobreseimiento de Bárzola, la causa, que marcó un antes y un después en la historia criminal argentina, escribe su capítulo final sin condenados y quedará irresuelta.