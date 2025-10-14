Un motociclista sufrió una fractura tras un choque en Carlos Paz

Un vehículo y una moto protagonizaron esta tarde un accidente en la zona del Centro Viejo de Villa Carlos Paz. A causa del impacto, el conductor del rodado menor fue trasladado con una fractura expuesta hacia el Hospital Gumersindo Sayago.

El siniestro se produjo minutos antes de las 13 horas en Bernardo D' Elía y Prager y se vieron involucrados una Honda CR-V (conducida por un hombre de 73 años) y una Yamaha Kripton 110 cc (donde iba otro masculino de 42 años).

En el lugar, se hizo presente el servicio de emergencias y diagnosticaron al motociclista con una grave lesión en su pie izquierdo.