Un operativo en barrio Marechal terminó con un detenido y drogas incautadas

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó a cabo un allanamiento en barrio Marechal, donde fue detenido un hombre acusado de vender estupefacientes y se logró el secuestro de drogas y dinero en efectivo.

El operativo se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Dr. Ángel Roffo al 2400, que además de ser utilizada como domicilio familiar, funcionaba como punto de venta.

Durante el registro, los efectivos secuestraron varias dosis de marihuana, $642.500 en efectivo, 219 dólares y elementos vinculados a la comercialización de sustancias.

El hombre fue imputado por presunta venta de estupefacientes y trasladado a sede judicial, bajo la intervención de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno de Córdoba.

La investigación continúa para determinar el alcance de la actividad y la posible participación de otras personas.