Una patota atacó brutalmente a un joven en los festejos de Sebastián Elcano

Una patota atacó brutalmente a un joven durante los festejos por el aniversario de Sebastián Elcano. La víctima fue hospitalizada a causa de los golpes y patadas que recibió y trascendió que los agresores son oriundos de la localidad y estarían identificados.

La noticia fue confirmada a El Doce por el intendente Lucas Lerda, quien sostuvo: «Después de todos los eventos tuvimos un episodio muy triste. Venía siendo una noche espectacular, con mucha familia y vecinos».

«No es algo común, nuestra fiesta es muy tradicional y familiar. Fue el alcohol, lamentablemente»; dijo el mandatario, quien planifica prohibir la venta de bebidas alcohólicas durante la edición del próximo año.

Según pudo conocerse, los agresores son mayores de edad y quedaron a disposición de la justicia.