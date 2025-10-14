Video: el viento complica las tareas de los bomberos en la Quebrada del Condorito

Altas Cumbres. El incendio forestal que afecta al Parque Nacional Quebrada del Condorito, en las Sierras Grandes de Córdoba, ingresó este martes en su quinto día sin ser extinguido. Las condiciones climáticas adversas, con ráfagas de viento que alcanzaron los 50 kilómetros por hora, altas temperaturas y una humedad relativa del 20%, dificultan seriamente el trabajo de los equipos en el terreno.

Al menos 220 personas se encuentran combatiendo las llamas en la zona suroeste del parque, un sector de topografía compleja y de difícil acceso, donde también se intentan controlar focos secundarios de menor magnitud.

El fuego se originó el viernes pasado, luego de que un auto se incendiara y las llamas se propagaran rápidamente hacia otros vehículos y hacia el área natural protegida. Desde entonces, todos los recursos provinciales y nacionales están abocados al operativo para evitar que el fuego avance hacia la zona más boscosa, donde crecen importantes ejemplares de tabaquillos y otras especies nativas.



En el lugar trabajan bomberos voluntarios de distintos cuarteles de la provincia, integrantes del Plan Provincial de Manejo del Fuego, el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), personal de Parques Nacionales y aeronaves hidrantes, con un total de siete aviones y tres helicópteros operando sobre el perímetro del incendio.

Mientras tanto, el Parque Nacional Quebrada del Condorito permanece cerrado al público, y la Policía de Córdoba solicitó circular con precaución por el camino de las Altas Cumbres, debido a la presencia de humo y al intenso movimiento de vehículos de emergencia.

Ante la presencia de humo o fuego, se recomienda comunicarse de inmediato al 0800-888-FUEGO, al 100 (Bomberos) o al 911 (Emergencias).

