Violento episodio en el centro: un joven fue detenido tras resistirse al control

Durante la tarde de este martes, un operativo del Escuadrón Motorizado de la Policía de Córdoba culminó con la detención de un joven de 24 años en Villa Carlos Paz.

El episodio tuvo lugar en la intersección de calles Alem y Las Heras, cuando el personal policial, que realizaba patrullaje preventivo, observó al joven intentando evadirlos. Ante esta actitud, los efectivos procedieron a su control.

Según informaron fuentes policiales, al solicitarle que exhibiera sus pertenencias, el joven comenzó a insultar a los uniformados y empujó a uno de ellos. En medio del forcejeo, ambos cayeron al suelo, logrando finalmente reducirlo y trasladarlo a la alcaldía local.

El caso quedó a disposición del magistrado interviniente.