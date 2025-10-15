Ataque a una dependencia policial

Atacó a piedrazos una comisaría y terminó detenido en Córdoba

El hecho ocurrió en barrio Cáceres, donde un hombre dañó una ventana de la Comisaría N.º 10. La Policía secuestró el elemento utilizado.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
miércoles, 15 de octubre de 2025 · 10:26

Un hombre mayor de edad fue detenido en las últimas horas en barrio Cáceres, en Córdoba capital, luego de arrojar una piedra contra una de las ventanas de la Comisaría N.º 10, provocando daños en el edificio.

Tras el hecho, personal policial redujo al agresor y secuestró el elemento utilizado. El hombre fue trasladado a sede policial, quedando a disposición del magistrado interviniente.

Galería de fotos

Comentarios