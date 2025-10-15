Atacó a piedrazos una comisaría y terminó detenido en Córdoba

Un hombre mayor de edad fue detenido en las últimas horas en barrio Cáceres, en Córdoba capital, luego de arrojar una piedra contra una de las ventanas de la Comisaría N.º 10, provocando daños en el edificio.

Tras el hecho, personal policial redujo al agresor y secuestró el elemento utilizado. El hombre fue trasladado a sede policial, quedando a disposición del magistrado interviniente.