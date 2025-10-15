Atraparon al delincuente que asaltó y arrastró a una monja en Las Palmas

Tras un allanamiento realizado en las últimas horas, fue detenido el delincuente que era intensamente buscado por haber asaltado y arrastrado a una monja en el barrio Las Palmas de la ciudad de Córdoba. Lo conocen como «El santafesino», tenía pedido de captura por varios delitos y fue fue arrestado el en barrio El Pueblito.

Se desplegó un operativo en la calle Formosa, Manzana 38, Lote 7 y dieron con el sospechoso de 42 años de edad (oriundo de la Provincia de Santa Fe) que fue identificado como Víctor Hugo Álvarez.

Asimismo, se secuestró una moto Gilera Smash 110 cc de color azul, un casco negro y un celular.

El pasado lunes 6 de octubre, el ladrón se había visto involucrado en un asalto violeto a una religiosa a quien arrastró por el pavimento para robarle. La secuencia quedó registrada por las cámaras y puede verse a la mujer golpeada y semi inconsciente, mientras es asistida por algunos vecinos de la zona.