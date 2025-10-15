Atraparon a dos “viudas negras” acusadas de un asesinato en Córdoba

La Policía de Córdoba llevó adelante una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos de la capital provincial, vinculados a causas por homicidio, robo y delitos contra la integridad sexual.

En barrio Avellaneda, dos mujeres conocidas como “viudas negras” fueron detenidas acusadas del homicidio de un hombre mayor de edad.

Además, en otro procedimiento realizado en barrio Las Palmas, fue aprehendido un hombre por un robo en el que resultó damnificada una monja.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron 133 plantines de cannabis sativa, una motocicleta y teléfonos celulares.

Las tres personas detenidas fueron puestas a disposición del magistrado interviniente.