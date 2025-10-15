Bombero herido tras brutal golpe del chorro de un avión hidrante en Altas Cumbres

Durante las tareas de combate del incendio en la Quebrada del Condorito, un bombero resultó herido al ser alcanzado por la descarga de agua de un avión hidrante que realizaba maniobras sobre la zona afectada.

El golpe del chorro impactó con fuerza sobre su cabeza, provocándole un traumatismo de cráneo y varios cortes. El bombero, identificado como Agustín Olmedo, de la base Yacanto, fue aeroevacuado desde el sector serrano y trasladado al Hospital Sayago de Villa Carlos Paz, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Fuentes sanitarias informaron que el efectivo se encuentra consciente, acompañado por su familia y en observación, mientras se le realizan estudios complementarios para evaluar la evolución de sus lesiones.

El hecho ocurrió mientras continúan las tareas de contención de los focos activos en la Quebrada, donde intervienen dotaciones de bomberos voluntarios, brigadistas del ETAC y medios aéreos del Plan Provincial de Manejo del Fuego.