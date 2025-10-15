Cayeron dos prófugos que eran buscados por un robo en Punilla

Dos delincuentes que fueron filmados mientras robaban en una vivienda de San Antonio de Arredondo, los cuales se encontraban prófugos desde el pasado mes de julio, fueron detenidos durante los allanamientos que se hicieron esta mañana en distintos puntos de la ciudad de Córdoba.

Los malvivientes ingresaron a una casa a cara descubierta y se apoderaron de varios objetos de valor.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en la intersección de las calles Teniente Bustos y Capitán Casado y el accionar de los ladrones se viralizó en un video publicado en las redes sociales, donde puede observarse sus rostros.

Los ladrones fuero atrapados durante en el mega-operativo que la Policía de Córdoba desplegó por varios casos de robo, delitos contra la integridad sexual y homicidios.