Cayeron en Saldán los tres ocupantes del Twingo buscado por un robo

En las últimas horas, personal policial detuvo a dos hombres de 34 y 20 años, junto a un menor de 15, que se desplazaban en un Renault Twingo identificado como el vehículo utilizado en un robo domiciliario ocurrido días atrás en Villa Allende.

El procedimiento se concretó en la localidad de Saldán, cuando los uniformados detectaron el automóvil sospechoso y realizaron un control que terminó con la aprehensión de los tres ocupantes.

Durante la requisa, se secuestraron herramientas, prendas de vestir utilizadas durante el hecho, dos teléfonos celulares, una suma de dinero, tres relojes, precintos, alhajas y porta alhajas, además de bolsos y mochilas.

Los detenidos, uno de ellos con antecedentes penales, fueron trasladados junto con los elementos incautados a sede policial, quedando a disposición del magistrado interviniente.