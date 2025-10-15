Córdoba: cerraron un punto de venta de drogas y detuvieron a una mujer

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron un procedimiento en barrio Villa El Libertador, donde cerraron un punto de venta de drogas y detuvieron a una mujer de 49 años.

El operativo tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Ibagué al 2300, tras una investigación iniciada a partir de llamados al Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal (0800-888-8080).

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron varias dosis de cocaína, dinero en efectivo y elementos relacionados a la actividad de fraccionamiento y venta de estupefacientes.

Según se constató, la modalidad de venta se realizaba directamente desde las rejas perimetrales del domicilio allanado.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno dispuso el traslado de la detenida y el secuestro del material incautado. La mujer quedó imputada por comercialización de estupefacientes.