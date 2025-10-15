Córdoba coordinó con provincias vecinas operativos viales para el verano

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, encabezó un encuentro interprovincial con autoridades de tránsito y representantes policiales de Santa Fe, Entre Ríos y Chaco.

La reunión tuvo como objetivo fortalecer la coordinación entre las fuerzas de seguridad en materia de seguridad vial, así como establecer una agenda común de operativos preventivos ante la proximidad de la temporada de verano.

Participaron también directivos de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas (Cedac), la Federación Cordobesa del Transporte Automotor de Cargas (Fecotac) y el Sindicato de Camioneros de Córdoba y Santa Fe.

Acompañaron al ministro Quinteros el director general de Prevención de Accidentes de Tránsito, Miguel Rizzoti, y el director general de Policía Caminera, Crio. Gral. Daniel Bolloli.