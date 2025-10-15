Córdoba: detenidos por robos y secuestros en operativos simultáneos

La Policía de Córdoba ejecutó una serie de allanamientos en distintos sectores de la capital provincial, en el marco de investigaciones por hechos de robo, homicidio y delitos contra la integridad sexual.

Como resultado, fue detenido un hombre acusado de haber robado a una monja en barrio Las Palmas, y otros dos sospechosos por un robo cometido el año pasado en una carnicería de barrio Los Olmos, donde se encontraba un efectivo policial.

Durante los procedimientos, los uniformados secuestraron 133 plantines de cannabis sativa, una motocicleta y varios teléfonos celulares.

Las actuaciones fueron supervisadas por el Ministerio Público Fiscal y continúan las investigaciones.