Cosquín: allanaron una vivienda usurpada y hallaron más de mil dosis de cocaína

La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó un operativo en una vivienda ubicada sobre calle Pasionaria s/n, en barrio Pan de Azúcar Norte de la ciudad de Cosquín, que terminó con la detención de dos hombres mayores de edad y el secuestro de más de mil dosis de cocaína.

El procedimiento, ejecutado bajo directivas del Ministerio Público Fiscal, se originó a partir de información aportada por la Policía de Córdoba, lo que permitió coordinar la investigación y el posterior allanamiento.

En el lugar, los efectivos de la FPA secuestraron 1.430 dosis de cocaína, 160 plantas de cannabis sativa, 32 hongos completos y 72 trozos, además de hojas de marihuana y distintos elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de drogas.

El inmueble se encontraba usurpado y era utilizado por los detenidos —de 47 y 18 años— como sitio de cultivo y acopio de estupefacientes.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cosquín dispuso el traslado de los detenidos y de todo lo secuestrado a sede judicial.