Drama en las sierras: rescatan a una mujer de 90 años con insuficiencia respiratoria

Un operativo de emergencia coordinado por la Dirección de Emergencia Sanitaria y Derivación de Pacientes permitió este miércoles el rescate aéreo de una mujer de 90 años en la zona del cerro Negro, cerca de Puesto Ledesma, tras sufrir un cuadro de insuficiencia respiratoria, deshidratación y malnutrición.

La maniobra fue ejecutada por un helicóptero sanitario Airbus B3 de la Dirección Provincial de Aeronáutica, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, que despegó a las 16:17 horas y aterrizó en el lugar a las 17:00, logrando extraer a la paciente en condiciones complejas por la geografía del terreno.

A las 17:34, la aeronave arribó al Hospital Regional Brigadier General Juan Bautista Bustos de Río Tercero, donde la mujer fue ingresada al área de terapia intensiva. El helipuerto del hospital, inaugurado en 2022, permitió un traslado rápido y seguro, completando la operación en menos de una hora y media.

El procedimiento involucró la labor conjunta de médicos aeroevacuadores, pilotos, mecánicos, personal de Defensa Civil y equipos logísticos en tierra, quienes trabajaron coordinadamente para garantizar la atención y el traslado de la paciente.

El sistema de emergencias aéreas provinciales mantiene guardias activas los 365 días del año, con personal especializado y recursos listos para intervenir en situaciones críticas en cualquier punto de Córdoba.