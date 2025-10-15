EE.UU. deportó a una argentina que publicó un mensaje contra Charlie Kirk

Una joven cordobesa que en las redes sociales se presenta como Serena Luciano fue deportada de los Estados Unidos el martes luego de que el gobierno de Donald Trump le revocara la visa de estudiante en respuesta a un polémico mensaje que publicó en las redes sociales y en el que justificaba el asesinato del militante de ultraderecha, Charlie Kirk.

La decisión de revocarle la visa fue confirmada por el Departamento de Estado y afectó a otros cinco extranjeros.

"Estados Unidos no tiene obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte de los estadounidenses. El Departamento de Estado continúa identificando a titulares de visas que celebraron el atroz asesinato de Charlie Kirk. Estos son solo algunos ejemplos de extranjeros que ya no son bienvenidos en Estados Unidos", informó en su cuenta de X el Departamento de Estado.

Sin mostrar la identidad de la persona, desde la misma cuenta señalaron: “Una ciudadana argentina afirmó que Kirk ‘dedicó toda su vida a difundir discursos racistas, xenófobos y misóginos’ y que merece arder en el infierno. Visa revocada”.

Más tarde la identidad de la joven se conoció a través de otras cuentas de X elogiosas de la gestión de Trump.

Se trata de una mujer oriunda de la provincia de Córdoba que estudia en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad de Illinois. Además, de acuerdo a las capturas de su perfil de Linkdin, se habría recibido del programa de Historia del Arte y trabajaba como reclutadora en esa misma casa de estudios.

En su mensaje contra Kirk, la joven escribió: “Solo vengo acá a decir que Charlie Kirk puede pudrirse en su propia mierda y, una vez más, si tienes alguna empatía por personas como él, puedes dejar de ser mi amigo. Me importa una mierda la muerte de alguien que dedicó toda su vida a difundir discursos racistas, xenófobos y misóginos. El lugar donde está ahora es extremadamente caluroso, y se lo merece”.

Tras la viralización de su mensaje, la joven cerró sus perfiles en las redes sociales.

En tanto también se le revocaron las visas a otros cinco extranjeros. Se trata de personas originarias de Sudáfrica, México, Brasil, Alemania y Paraguay, que se suman al caso de la joven argentina.

En otras publicaciones referidas por el Departamento de Estado incluyen comentarios de un ciudadano mexicano que afirmó: “Kirk murió siendo racista, murió siendo misógino. Hay personas que merecen morir. Hay personas que harían del mundo un lugar mejor estando muertas”. A su vez, un sudafricano se burló del dolor de los seguidores del activista, mientras un alemán expresó: “Cuando los fascistas mueren, los demócratas no se quejan”.