El viento desata el caos en Altas Cumbres: fuego activo y corte total del camino

El Camino de las Altas Cumbres permanece totalmente cortado al tránsito debido al incendio que continúa activo en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, donde las condiciones meteorológicas adversas —viento, altas temperaturas y baja humedad— complican el accionar de los equipos de emergencia.

El corte fue dispuesto por la Policía de Córdoba ante la presencia de humo y el intenso movimiento de vehículos de emergencia, mientras en la zona trabajan más de 200 bomberos y brigadistas pertenecientes al Plan Provincial de Manejo del Fuego, Parques Nacionales, ETAC y otras fuerzas de apoyo.

Las ráfagas de viento superiores a los 50 km/h y la humedad por debajo del 25 % han dificultado el control de los frentes activos, especialmente en el sector suroeste del parque, donde el terreno es escarpado y de difícil acceso. El fuego se originó el pasado viernes tras el incendio de un vehículo y se extendió rápidamente hacia la reserva natural.

Avión

Desde esta mañana, el avión hidrante de la Provincia realiza maniobras sobre el lago San Roque para abastecerse de agua y realizar descargas sobre los puntos más críticos. Las tareas también involucran tres helicópteros y siete aviones, que operan de manera coordinada sobre la zona de riesgo.

Accidente

Durante las operaciones de este miércoles, un bombero de la base Yacanto resultó herido al ser alcanzado por el chorro de agua de un avión hidrante. El impacto le provocó un traumatismo de cráneo y cortes en la cabeza, por lo que fue aeroevacuado al Hospital Sayago de Villa Carlos Paz, donde se encuentra consciente, acompañado por su familia y bajo observación médica.

El Parque Nacional Quebrada del Condorito permanece cerrado al público y las autoridades recomiendan evitar circular por las rutas serranas mientras continúan las tareas de contención y enfriamiento.