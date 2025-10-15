Explosión en un colegio de Palermo: cinco menores heridos

Cinco menores de edad sufrieron quemaduras graves tras producirse una explosión mientras se realizaba una experimento de química con alcohol etílico en una escuela del barrio porteño de Palermo.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el incidente se registró en el Colegio Guadalupe ubicado en la calle Paraguay 3925, entre Julián Álvarez y la avenida Medrano, y los afectados fueron trasladados al Hospital Gutiérrez.

Un adolescente de 16 años presentó lesiones en el rostro y el pecho, mientras que otros dos, de 13 y 14, sufrieron heridas similares.

Personal del SAME se encuentra en el lugar de los hechos a fin de constatar el estado de salud de otros alumnos.