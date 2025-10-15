Intentó pagar con billetes falsos y fue detenido en Nueva Córdoba

Un hombre fue detenido en la zona de Nueva Córdoba luego de haber intentado pagar en varios comercios con billetes falsos. El sospechoso es mayor de edad y fue interceptado en la calle Obispo Trejo al 900.

Los uniformados llegaron al lugar luego que un comerciante manifestara que había intentado pagarle dinero apócrifo. Ante esta situación, los efectivos procedieron a su aprehensión y al secuestro de cuatro billetes que llevaba consigo.

El hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la secretaria penal del Juzgado Federal Nº 2.