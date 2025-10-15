La acusan de matar a su madre y su hermana y provocar un incendio

Una mujer fue detenida y se encuentra acusada de haber asesinado a su madre y su hermana y haber provocado el incendio de una casa, en un brutal hecho que conmociona a los habitantes de Río Cuarto. Las víctimas tienen 84 y 57 años y murieron tras la explosión registrada en el inmueble ubicado en el barrio Alberdi.

El hecho ocurrió el 30 de septiembre pasado, cuando el fuego destruyó la vivienda.

El caso dio un inesperado giro cuando se ordenó la aprehensión de Mónica Rigotti, de 63 años, quien ha sido señalada como la persona que manipuló una garrafa para provocar la deflagración que terminó con la vida de su familia. Sin embargo, también sufrió importantes heridas y se le otorgó la prisión domiciliaria debido a su delicado estado de salud.

La causa recayó en el fiscal de instrucción Daniel Miralles, quien expresó: «Las pruebas recolectadas nos permiten sostener que existió la intención de causar la explosión».

En ese sentido, se conoció que Rigotti había trasladado a las víctimas desde un geriátrico donde estaban bajo su cuidado a un departamento dentro de su vivienda.