Laurta se negó a declarar y lo trasladarán a Córdoba por el doble femicidio

Entre Ríos. Pablo Laurta se negó a declarar este miércoles en Entre Ríos por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio (49), quien desapareció a fines de la semana pasada luego de hacer un viaje para el acusado. La Justicia cree que lo asesinó: la hipótesis se reforzó luego de haber encontrado un cuerpo en la zona donde ambos fueron vistos juntos por última vez. Los restos hallados coinciden en un 99% con el conductor, aunque falta la identificación oficial.

El imputado se presentó junto con su defensor oficial en los Tribunales de la ciudad de Concordia para dar respuestas sobre lo que ocurrió con Palacio, pero optó por no emitir declaración.

Ahora, la jueza de Garantías a cargo del caso convocó a una audiencia para decidir su prisión preventiva y ordenar su traslado a la provincia de Córdoba, a donde viajará en las próximas horas. Allí, el presunto autor del doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina (24), y su ex suegra, Mariel Zamudio (50), será indagado en el marco de esa causa.

Según aseguraron fuentes judiciales a Infobae, antes de presentarse a la indagatoria en Entre Ríos, Laurta fue sometido a un examen mental obligatorio y otro médico inmediato, tal como prevé la ley para los acusados de delitos que tienen una pena mayor a 10 años.

En Córdoba, por su parte, se espera que las autoridades lo someterán a los análisis indicados en el código 34 del Código Penal Argentino, donde se evaluará si el acusado tiene alguna falta de facultades mentales, conciencia o error.

Por su parte, familiares y vecinos, en declaraciones al canal de noticias TN, identificaron a Laurta como el responsable directo del doble homicidio. Según relataron, el acusado solía merodear la zona y vigilaba la vivienda durante varios días, lo que incrementó la preocupación en el entorno de las víctimas.