Malagueño: clausuran un establecimiento por faenamiento y venta ilegal de carne

En la localidad de Malagueño, departamento Santa María, técnicos del Ministerio de Bioagroindustria realizaron inspecciones y allanamientos en establecimientos dedicados al faenamiento clandestino y la comercialización ilegal de carne, en el marco de los controles sanitarios que impulsa la Provincia.

Los procedimientos se efectuaron en coordinación con personal de la Patrulla Rural y del Senasa, donde se constató la existencia de sectores utilizados para el faenamiento y desposte sin condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, ni habilitaciones correspondientes.

Como resultado, se procedió al decomiso de aproximadamente 50 kilogramos de carne bovina, junto con los elementos y equipos utilizados para la faena, y se ordenó el cese inmediato de la actividad.

La carne, que no contaba con las inspecciones sanitarias requeridas, fue trasladada a un frigorífico habilitado para su destrucción en digestor.

Las actuaciones se realizaron conforme a las Leyes Provinciales N.º 10.326 (Código de Convivencia Ciudadana), N.º 6.974 (Faenamiento, comercialización e industrialización de la carne) y N.º 5.542 (Marcas y señales).

Desde el Ministerio de Bioagroindustria recordaron que todo producto de origen animal debe provenir de establecimientos habilitados, los cuales garantizan la trazabilidad e inocuidad de los alimentos. Las denuncias por faena o venta ilegal pueden realizarse en este enlace