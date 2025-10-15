Momentos de tensión en el centro por un hombre que se cruzaba entre los autos

Carlos Paz
Momentos de tensión en el centro por un hombre que se cruzaba entre los autosEl episodio ocurrió esta tarde en el centro de la ciudad, donde un hombre se cruzaba entre los autos y debió ser contenido por personal municipal hasta la llegada de la Policía y del servicio de emergencias.
Momentos de tensión se vivieron esta tarde en el centro de Villa Carlos Paz, cuando un hombre en evidente estado de alteración comenzó a cruzarse entre los vehículos que circulaban por la zona, generando alarma entre los conductores y transeúntes.
Personal de Seguridad Urbana Municipal intervino rápidamente y logró contenerlo tras varios minutos de forcejeo, hasta la llegada de efectivos policiales y del servicio de emergencias.
Ante la situación, se activó el protocolo de atención en crisis por salud mental, y el hombre fue trasladado al Hospital Gumersindo Sayago, donde quedó bajo evaluación médica.
El operativo demandó la participación coordinada de personal municipal, la Policía de Córdoba y el área de Salud, en un sector céntrico con intensa circulación vehicular.