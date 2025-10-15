Murió tras caer del techo de un supermercado, ocurrió en Villa Allende

Un trabajador de 32 años perdió la vida luego de haber caído desde el techo de un supermercado en Villa Allende. El operario se encontraba realizando tareas de mantenimiento cuando cedió parte de la estructura y se desplomó desde una altura de seis metros.

Un trágico accidente laboral ocurrió este miércoles en horas de la mañana en un comercio ubicado en la calle Alsina al 400.

El fallecido integraba una cuadrilla contratada por una empresa para hacer reparaciones en distintas sucursales y su cuerpo sin vida fue hallado en la zona del depósito.

Se dio intervención a la Policía Judicial y se busca determinar si se cumplieron con las normas de seguridad correspondientes.