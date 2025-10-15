Peligro en Altas Cumbres: el fuego avanza hacia la escuela Ceferino Namuncurá

El incendio que afecta al Parque Nacional Quebrada del Condorito sigue fuera de control este miércoles y avanza hacia el sector donde se encuentra la escuela Ceferino Namuncurá, en la zona alta de las Altas Cumbres.

Debido a la intensidad del fuego y a la densa columna de humo, las autoridades dispusieron el corte total del Camino de las Altas Cumbres, a la altura del kilómetro 45, como medida preventiva para resguardar la seguridad de los conductores y de las brigadas que operan en el área.

El siniestro lleva cinco días activo y ya consumió más de 4.500 hectáreas de monte nativo y pastizales serranos. En el operativo trabajan más de 200 bomberos voluntarios, junto al Plan Provincial de Manejo del Fuego, personal del Parque Nacional y aeronaves hidrantes.

Las condiciones meteorológicas —con vientos del sur y ráfagas que superan los 60 km/h— complican el control de los frentes y elevan el riesgo extremo de reinicio en zonas ya contenidas.

Autoridades confirmaron que se mantiene vigilancia sobre las instalaciones escolares y viviendas cercanas, mientras continúan las tareas de enfriamiento en los sectores más comprometidos.