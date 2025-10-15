Peligro en Altas Cumbres: el fuego avanza hacia la escuela Ceferino Namuncurá

Incendio en zona de Altas Cumbres
Peligro en Altas Cumbres: el fuego avanza hacia la escuela Ceferino NamuncuráEl camino rural que conecta con la institución, a la altura del kilómetro 45 del Camino de las Altas Cumbres, permanece cerrado por prevención ante la cercanía del fuego.
El incendio que afecta al Parque Nacional Quebrada del Condorito sigue fuera de control este miércoles y avanza hacia el sector donde se encuentra la escuela Ceferino Namuncurá, en la zona alta de las Altas Cumbres.
Debido a la intensidad del fuego y a la densa columna de humo, las autoridades dispusieron el corte total del Camino de las Altas Cumbres, a la altura del kilómetro 45, como medida preventiva para resguardar la seguridad de los conductores y de las brigadas que operan en el área.
El siniestro lleva cinco días activo y ya consumió más de 4.500 hectáreas de monte nativo y pastizales serranos. En el operativo trabajan más de 200 bomberos voluntarios, junto al Plan Provincial de Manejo del Fuego, personal del Parque Nacional y aeronaves hidrantes.
Las condiciones meteorológicas —con vientos del sur y ráfagas que superan los 60 km/h— complican el control de los frentes y elevan el riesgo extremo de reinicio en zonas ya contenidas.
Autoridades confirmaron que se mantiene vigilancia sobre las instalaciones escolares y viviendas cercanas, mientras continúan las tareas de enfriamiento en los sectores más comprometidos.