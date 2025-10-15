Pronostican fuertes ráfagas y polvo que afectará la visibilidad en caminos

La Policía de Córdoba emitió una advertencia ante el pronóstico de vientos intensos del sector sur que afectarán a la provincia desde la noche de este miércoles y hasta la madrugada del jueves.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan velocidades de hasta 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h, lo que provocará disminución de la visibilidad por polvo en suspensión y riesgo extremo de incendio.

Las autoridades recomendaron circular con precaución, evitar encender fuego en zonas rurales o serranas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.