Rompió el silencio, Laurta habló cuando lo trasladaron hacia Concordia

El uruguayo Pablo Laurta habló por primera vez luego del doble femicidio ocurrido en Córdoba y dijo: «Todo fue por justicia». Las declaraciones se conocieron esta mañana durante el traslado del sospechoso desde Gualeguaychú a Concordia, donde prestará declaración ante la fiscal Daniela Montangie.

Laurta se encuentra acusado por el crimen de su ex pareja, su ex suegra y el remisero Martín Palacio.

Se estima que será trasladado entre el jueves 16 y el viernes 17 de octubre a la provincia de Córdoba, donde se investiga el crimen de Luna Giardina (24) y su madre, Mariel Zamudio (49), ocurrido el 11 de octubre en barrio Villa Serrana. Pero además, se sospecha que sería el autor del asesinato del remisero Martín Palacio (49), a quien habría matado antes de continuar su ruta.