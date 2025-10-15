Salvados de las llamas: bomberos lograron rescatar animales en plena emergencia

Un intenso operativo de rescate se desarrolló esta tarde en la zona del Parque Nacional Quebrada del Condorito, donde brigadistas y personal de ETAC lograron salvar a varios animales que huían de las llamas. Ciervos, zorros y aves fueron puestos a resguardo en áreas seguras, mientras se continúa combatiendo el fuego en sectores de difícil acceso.

Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo, que depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, informaron que el incendio presenta una situación compleja, especialmente en los balcones sur y norte del parque, donde persisten puntos calientes y un perímetro inestable. “Las condiciones meteorológicas no nos acompañan y se prevé viento en las próximas horas”, advirtieron.

Si bien los principales focos se encuentran contenidos, en el sector noroeste se registró un reinicio que avanza hacia la ruta 34, que une Falda del Carmen con Mina Clavero. Por ese motivo, se dispuso el corte preventivo del camino y el trabajo coordinado de unos cien efectivos con autobombas y aviones hidrantes para evitar que el fuego cruce la ruta.

En la zona cercana a la traza, una vivienda estuvo en riesgo pero fue protegida por los equipos que permanecen apostados. “Hay bomberos cuidando esa casa y no corre peligro”, informó Roberto Schreiner vocero del Plan Provincial del Manejo del Fuego.

Las autoridades recordaron que rige el alerta extremo por riesgo de incendios forestales y pidieron evitar cualquier tipo de actividad en áreas serranas.