Se intoxicó un bebé en Córdoba y fue salvado gracias al rápido accionar policial

Un bebé de un año fue trasladado este martes por personal policial junto a su madre al Hospital de Niños, luego de un episodio de intoxicación ocurrido en una vivienda de calle El Dorado al 6600, en barrio Sacchi.

Según relató la mujer, el pequeño habría ingerido una sustancia tóxica dentro del domicilio. Al advertir la situación, los efectivos de la Policía de Córdoba actuaron con rapidez y trasladaron al niño en patrullero hasta el hospital.

Allí fue asistido por el equipo médico, que logró estabilizarlo y darle el alta poco después. La escena culminó con alivio y gratitud: la madre y los policías compartieron la alegría de ver al bebé fuera de peligro.