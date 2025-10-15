Cuatro delincuentes sorprendieron a una mujer cuando volvía de trabajar y le robaron la moto, en un nuevo hecho de inseguridad registrado en la ciudad de Córdoba. Todo ocurrió anoche en el barrio Los Plátanos y trascendió que la víctima fue arrastrada varios metros por los motochorros, quienes escaparon a toda velocidad.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad y en las imágenes, puede verse cómo los malvivientes rodean a la mujer, la tironearon de la mochila y lograron bajarla del rodado.

Mientras uno de los ladrones escapaba a bordo de la moto, otro aprovechó para robarle sus pertenencias y tuvo que irse cuando apareció una camioneta. La moto apareció abandonada en la zona y los autores del robo estarían identificados.