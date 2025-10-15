Un hombre cayó del techo de su casa y sufrió graves heridas

Un hombre cayó del techo de su vivienda en el barrio Yofre Sud de la ciudad de Córdoba y sufrió un fuerte golpe en la cabeza. El accidente se produjo durante la tarde del martes 14 de octubre en un inmueble ubicado en la calle Severo Vaccaro al 1500, en el momento en que se encontraba realizando trabajos de reparación.

Según informó su hija a los efectivos policiales que acudieron al lugar, el hombre se desplomó desde una altura de dos metros.

Tras el impacto, el hombre perdió el conocimiento, fue asistido por un servicio de emergencias y trasladado al Sanatorio Parque.

Se lo diagnosticó con traumatismo de cráneo, lesiones cervicales y en el brazo izquierdo y se ordenaron una serie de pericias para determinar las causas que originaron la caída.