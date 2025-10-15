Un hombre fue condenado por matar a golpes a un cachorro de puma

Un hombre fue condenado por haber matado a golpes a un cachorro de puma en Córdoba. El hecho ocurrió en la localidad de La Playosa y trascendió que Orlando Gauna fue sentenciado a un año de prisión en suspenso por haber daño al ejemplar, al tiempo que deberá realizar un curso obligatorio sobre fauna silvestre y medio ambiente en la Universidad Nacional de Villa María.

El episodio se registró hace dos semanas y el ataque quedó registrado en videos que se viralizaron en las redes.

La Fiscalía de Instrucción de Primer Turno ordenó un allanamiento en el lugar donde se encontró el cuerpo sin vida del animal y el garrote utilizado por el hombre, quien fue sometido a un juicio abreviado y reconoció los hechos.