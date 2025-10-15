Ocurrió en Río Tercero

Un motociclista chocó contra un poste de luz y perdió la vida

Se investiga cómo se produjo el trágico accidente que terminó con la vida del adolescente.
Sucesos
miércoles, 15 de octubre de 2025 · 09:10

Un adolescente de 17 años murió tras haber chocado contra un poste de luz en la ciudad de Río Tercero. Según pudo conocerse, el joven perdió el control de su moto y falleció tras haber sido trasladado al Hospital Provincial.

El trágico hecho ocurrió en la intersección de la Avenida Savio y la calle Buchardo y la víctima es de apellido Bracamonte.

Por causas que se investigan, la moto Honda XR negra que conducía terminó estrellándose contra un columna de alumbrado y el joven resultó con graves heridas.

El personal del servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y trató de auxiliar al herido, quien no logró sobrevivir.

