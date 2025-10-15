Un motociclista chocó contra un poste de luz y perdió la vida

Un adolescente de 17 años murió tras haber chocado contra un poste de luz en la ciudad de Río Tercero. Según pudo conocerse, el joven perdió el control de su moto y falleció tras haber sido trasladado al Hospital Provincial.

El trágico hecho ocurrió en la intersección de la Avenida Savio y la calle Buchardo y la víctima es de apellido Bracamonte.

Por causas que se investigan, la moto Honda XR negra que conducía terminó estrellándose contra un columna de alumbrado y el joven resultó con graves heridas.

El personal del servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y trató de auxiliar al herido, quien no logró sobrevivir.