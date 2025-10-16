Anisacate: balearon la casa de los hermanos del futbolista Cristian Pavón

Anisacate. Lo que comenzó con una discusión en una despensa, terminó con una balacera contra la casa de la familia del futbolista Cristian Pavón, quien actualmente milita en el fútbol de Brasil.

Según destacó el medio de Alta Gracia Resumen, el violento episodio tuvo lugar en los últimos días en Anisacate y por fuentes judiciales se supo que hay denuncias cruzadas entre los involucrados.

Un pleito que habría comenzado en una despensa de la zona y que tuvo a uno de los hermanos del reconocido futbolista como protagonista, se trasladó las inmediaciones de la vivienda de los Pavón. En el lugar, otros sujetos habrían realizado al menos cuatro disparos.

Desde la Fiscalía local confirmaron que hay denuncias cruzadas de ambas partes e investigan las circunstancias con cámaras de la zona y el aporte de testigos. Cabe mencionar que no hubo heridos.

