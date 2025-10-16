Apuestas clandestinas: 19 detenidos y 53 allanamientos en una red nacional

Luego de dos años y tres meses de tareas investigativas, personal de la Gendarmería Nacional Argentina logró identificar y desarticular una estructura delictiva digital dedicada a las apuestas ilegales a través de casinos online, que operaba sin certificación de seguridad ni respaldo legal.

El trabajo fue encabezado por el Escuadrón “Buenos Aires” con apoyo del Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos y Financieros, bajo las órdenes del Juzgado Federal N.º 2 de Morón y la Fiscalía Federal de Hurlingham.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que las plataformas virtuales utilizadas carecían del certificado SSL (Secure Sockets Layer), que garantiza la autenticidad y protección de los datos de los usuarios. Además, se verificaron distintas URL y licencias regulatorias, así como el sistema de venta de créditos para acceder a las aplicaciones de juego.

Los investigadores también constataron que los principales miembros y familiares de la organización poseían patrimonios desproporcionados, con múltiples propiedades y vehículos de alta gama.

Las pesquisas culminaron con 53 allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en CABA, provincia de Buenos Aires y San Luis, donde se secuestraron 133 hardwares informáticos, 79 teléfonos celulares, 67 vehículos y motocicletas, además de $127.070.850 pesos argentinos, criptomonedas valuadas en 1.215 dólares y 19.850 dólares en efectivo.

También fueron halladas cuatro armas de fuego y 12 kilos de marihuana.

Un total de 19 personas (10 mujeres y 9 hombres) quedaron detenidas por infracción al Artículo 303 del Código Penal Argentino, que sanciona la organización o explotación de juegos de azar no autorizados. Los implicados se encargaban de transferir las ganancias a los integrantes de mayor rango dentro de la estructura criminal.