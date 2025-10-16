Automovilista embistió a un policía y se fugó durante un control en Av. Circunvalación
Córdoba. En horas de la mañana de hoy, durante un operativo de control preventivo dispuesto por la Policía Caminera sobre la ruta nacional A019 (Av. Circunvalación) de Córdoba, a la altura del kilómetro 27 (anillo externo), se registró un incidente cuando un automovilista embistió a un efectivo que intentó identificarlo.
El conductor, detuvo su vehículo cerca del puesto de control y comenzó a insultar al personal actuante. Ante esa situación, uno de ellos se acercó para entrevistarlo, momento en el cual esta persona aceleró bruscamente, atropellando al uniformado y dándose a la fuga.
El policía herido fue asistido en el lugar por un servicio de emergencias y posteriormente trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield, donde se le diagnosticó un traumatismo en la pierna izquierda, otorgando el alta médica tras de ser asistido.