Buscan a Jorge Luis Agüero, desaparecido desde el viernes en Córdoba

La Fiscalía Distrito 2 Turno 4 pide colaboración para localizar a Jorge Luis Agüero, de 30 años, quien permanece desaparecido desde el viernes 10 de octubre de 2025, alrededor de las 20:00 horas.

Según los datos aportados por su entorno, al momento de su desaparición vestía un pantalón negro tipo jogging, buzo negro y zapatillas Nike color azul. Desde ese día no regresó a su domicilio, y su familia no volvió a tener contacto con él.

Cualquier información que permita dar con su paradero puede ser aportada en la Unidad Judicial 3, en cualquier sede policial o judicial de la provincia, o comunicándose al teléfono 351-3219616.